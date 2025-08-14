【スイス】
生産者輸入価格（7月）15:30
予想　N/A　前回　-0.1%（前月比)

【インド】
卸売物価指数（WPI）（7月）15:30
予想　-0.48%　前回　-0.13%（前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏鉱工業生産指数（6月）18:00
予想　-0.5%　前回　1.7%（前月比)
予想　2.4%　前回　3.7%（前年比)

ユーロ圏実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第2四半期）18:00
予想　0.1%　前回　0.1%（前期比)　
予想　1.4%　前回　1.4%（前年比)

【米国】
生産者物価指数（PPI）（7月）21:30
予想　0.3%　前回　0.0%（前月比)　
予想　2.5%　前回　2.3%（前年比)　
予想　0.3%　前回　0.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　3.0%　前回　2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

新規失業保険申請件数（08/03 - 08/09）21:30
予想　N/A　前回　22.6万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（07/27 - 08/02）
予想　N/A　前回　197.4万件（継続受給者数)

※予定は変更されることがあります。