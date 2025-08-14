これからの予定【経済指標】
【スイス】
生産者輸入価格（7月）15:30
予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)
【インド】
卸売物価指数（WPI）（7月）15:30
予想 -0.48% 前回 -0.13%（前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏鉱工業生産指数（6月）18:00
予想 -0.5% 前回 1.7%（前月比)
予想 2.4% 前回 3.7%（前年比)
ユーロ圏実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第2四半期）18:00
予想 0.1% 前回 0.1%（前期比)
予想 1.4% 前回 1.4%（前年比)
【米国】
生産者物価指数（PPI）（7月）21:30
予想 0.3% 前回 0.0%（前月比)
予想 2.5% 前回 2.3%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.0% 前回 2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
新規失業保険申請件数（08/03 - 08/09）21:30
予想 N/A 前回 22.6万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（07/27 - 08/02）
予想 N/A 前回 197.4万件（継続受給者数)
※予定は変更されることがあります。
生産者輸入価格（7月）15:30
予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)
【インド】
卸売物価指数（WPI）（7月）15:30
予想 -0.48% 前回 -0.13%（前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏鉱工業生産指数（6月）18:00
予想 -0.5% 前回 1.7%（前月比)
予想 2.4% 前回 3.7%（前年比)
ユーロ圏実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第2四半期）18:00
予想 0.1% 前回 0.1%（前期比)
予想 1.4% 前回 1.4%（前年比)
【米国】
生産者物価指数（PPI）（7月）21:30
予想 0.3% 前回 0.0%（前月比)
予想 2.5% 前回 2.3%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.0% 前回 2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
新規失業保険申請件数（08/03 - 08/09）21:30
予想 N/A 前回 22.6万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（07/27 - 08/02）
予想 N/A 前回 197.4万件（継続受給者数)
※予定は変更されることがあります。