テクニカルポイント ドルカナダ、保ち合い相場が継続中 テクニカルポイント ドルカナダ、保ち合い相場が継続中

リンクをコピーする みんなの感想は？

テクニカルポイント ドルカナダ、保ち合い相場が継続中



1.4040 200日移動平均

1.3903 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3867 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3808 100日移動平均

1.3778 一目均衡表・雲（上限）

1.3766 一目均衡表・転換線

1.3765 10日移動平均

1.3758 現値

1.3740 21日移動平均

1.3728 一目均衡表・基準線

1.3651 一目均衡表・雲（下限）

1.3628 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3614 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



ドルカナダは、８月に入ってからは方向性を失っている。一目均衡表の雲上限を挟んだ揉み合いが続いており、相場動向は落ち着いている。ＲＳＩ（１４日）は５２．８と、ほぼ中立状態であることが示唆されている。現在の水準は１０＋２１日線に挟まれた狭い範囲に収まっている。夏季休暇シーズンで動意薄となる中、次の材料探しとなっている。２１－２３日のジャクソンホール会議でのパウエル議長講演が次の注目イベント。

外部サイト