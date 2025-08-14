「全国高校野球選手権・２回戦、横浜５−１綾羽」（１４日、甲子園球場）

春夏連覇を目指す横浜が初出場の綾羽を逆転で下し、３回戦に進出。７年ぶりの夏２勝をマークし、今年の甲子園での連勝を７に伸ばした。

初回に犠飛で１点を先行された横浜。だが五回に四球から作った２死二塁の好機で織田が中前に同点の適時打を放った。さらに続く六回には２者連続死球で無死一、二塁の好機を作ると、送りバントを処理した相手左腕が三塁へ悪送球。外野を転々とする間に２者が生還して勝ち越した。八回にも敵失で２点を奪い、突き放した。

投げては２番手の織田が最速１５２キロをマークするなど、５回２／３を３安打無失点に抑えて反撃を封じた。最後はエース・奥村頼が締めた。

村田監督は「非常にうれしい気持ちはありますが、取れる点数を取ることを課題に挙げていましたが、追加点取れるところをとれなかった。負けて反省はできないので、勝って反省して次の試合に向かっていきたいと思います」と語った。「米田投手はすごい丁寧に、緩急も使ってほんろうされた。真逆をいかれて打者がおかしくなるような」と相手先発をたたえ、継投については「池田もよく投げてくれたんですけど、ウチのリズムじゃない。早々に織田行くぞと。守備からリズムを作るために投入したんですが、流れがきたかなと。織田に感謝したい」と話していた。