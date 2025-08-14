¤Ï¤¸¤á¤Æ¡Ö¤ï¤¿¤·¤À¤±¤ÎÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¡×¡Èº¤µç¡É²ÈÄí¤Ø¥±¡¼¥¤òÂ£¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È1Æü1¿©¤ÇÊë¤é¤¹Êì¤ÎÁÛ¤¤¡ÖÃÂÀ¸Æü²ñ¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Únews23¡Û
³§¤µ¤ó¤ÏÃÂÀ¸Æü¤Ë¤É¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆü¡£·ÐºÑÅª¤Ëº¤µç¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥±¡¼¥¤òÂ£¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥±¡¼¥¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼õ¤±¼è¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡£
²È·×¤ò»Ù¤¨¤ëÊì¤Ï°ìÆü°ì¿©
¾®³ØÀ¸¤ÎÎëÌÚ¤æ¤º¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡£Êì¿Æ¤Î¤¦¤¿¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤È¡¢2¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤æ¤º¤µ¤ó¤¬ÍÄ¤¤¤³¤í¡¢Î¾¿Æ¤ÏÎ¥º§¤·¤Þ¤·¤¿
Êì¡¦¤¦¤¿¤µ¤ó
¡Ö°ìÈÖ¤Ï¿©Èñ¤ò¤¤¤«¤ËÍÞ¤¨¤ë¤«¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¡Ê¿©»ö¡Ë¤ÏÈ´¤±¤Ð¤¤¤¤¡£Ä«Ãë¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤âÌë1¿©¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ä¡£¡ÊÌ¼¤Ë¡Ë°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤è¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¿©¤Ù¤Ê¤¤¡×
Êì¡¦¤¦¤¿¤µ¤ó¤Ï¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¡¢°ì¿Í¤Ç²È·×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êì¡¦¤¦¤¿¤µ¤ó
¡ÖÊì¤ÎÆü¤Ë¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤Þ¤Þ¤Î¤È¤³¤í¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£Âç¹¥¤¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤æ¤º¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ï°ìÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤ÊÆü¡£
Êì¡¦¤¦¤¿¤µ¤ó
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬ÃÂÀ¸Æü²ñ¤ò¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¡£¥±¡¼¥¤ËÍ½»»¤ò»È¤¦¤ÈÂ¾¤Î¤â¤Î¤¬Çã¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ï¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
»Ù±çÃÄÂÎ¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Î²ÈÄí¤«¤é¤â¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êì¿Æ¡¦40Âå¡Ê»Ù±çÃÄÂÎ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤è¤ê¡Ë
¡Ö²ÆµÙ¤ß¤É¤³¤Ë¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤±¤º¡¢¤»¤á¤ÆÃÂÀ¸Æü¤À¤±¤Ç¤âÂç¤¤¤¥±¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×
Êì¿Æ¡¦30Âå¡Ê»Ù±çÃÄÂÎ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤è¤ê¡Ë
¡Ö·ÐºÑ¾õ¶·¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¥±¡¼¥¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â©»Ò¡£Í¥¤·¤¤»Ò¤Ê¤Î¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Êì¿Æ¡¦40Âå¡Ê»Ù±çÃÄÂÎ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤è¤ê¡Ë
¡Ö¡Ø¤´¤á¤ó¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦ÃÂÀ¸Æü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤È¿Æ»Ò¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ëÆü¤Ë¤·¤¿¤¤¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Ç§ÄêNPO¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥µ¥ó¥¿ ÂåÉ½Íý»ö
¡Ö¡Ø¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª¤«¤º¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤â¤ä¤Ã¤È¤Ç¤¹¡Ù¡£¤À¤Ã¤¿¤é¥±¡¼¥¤ÏÆñ¤·¤¤¤è¤Í¡×
Ç§ÄêNPO¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥µ¥ó¥¿¡×¤ÏËè·î¡¢º¤µç²ÈÄí¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤ËÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç§ÄêNPO¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥µ¥ó¥¿ ²ÏÄÅÀô Íý»ö
¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÀ¸³è¤Î»Ù±ç¡¢Îã¤¨¤Ð¿©»ö¤Î»Ù±ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»×¤¤½Ð¤ò»Ù¤¨¤ë»Ù±ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»Ù±ç¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥±¡¼¥Âå¤Î»ñ¶â¤Ï¡¢´óÉÕ¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤ÉŽ¡»Ò¤É¤âÃ£¤ËÁ÷¤é¤ì¤ëÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿ÍÃ£¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¡×
¤¢¤ëÆü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥±¡¼¥Å¹¤¬½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Êì¿Æ¤ÈÆó¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¾®³ØÀ¸¡¦¤æ¤º¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤ËÂ£¤ëÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼QBG ¿·ÁÒËãÌ¤¤µ¤ó
¡Ö¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÆâÍÆ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÅöÅ¹¤â¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤È¡£¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥±¡¼¥¤ò¤ªÅÏ¤·¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤È¡×
Êì¡¦¤¦¤¿¤µ¤ó¡ÖÊâ¤¯¤ÎÂ®¤¤¡×
Ì¼¡¦¤æ¤º¤µ¤ó¡ÖÁá¤¯¿©¤Ù¤¿¤¤¤«¤é¤µ¡×
¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼QBG¤ÎÅ¹°÷
¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÃÂÀ¸Æü¤ò¤¹¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤Ë²Ð¤òÅô¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¼¡¦¤æ¤º¤µ¤ó
¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡×
½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤ëÃÂÀ¸Æü¤Î¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥¡£
Êì¡¦¤¦¤¿¤µ¤ó¡Öµ¤Ê¬¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡×
Ì¼¡¦¤æ¤º¤µ¤ó¡Ö¤¤¤¤¡£¡Ê¤³¤Î¤¢¤È¡Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÇÁö¤ë¤Î¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
Êì¡¦¤¦¤¿¤µ¤ó¡Ö¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤«¤é¡©¡×
Ì¼¡¦¤æ¤º¤µ¤ó¡Ö¤¦¤¦¤ó¡¢°ã¤¦¡£¹¬¤»¤À¤«¤é¡×