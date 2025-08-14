浜崎あゆみ、金髪ボブ姿に絶賛の声「可愛すぎて声出た」「お人形さんみたい」
【モデルプレス＝2025/08/14】歌手の浜崎あゆみが13日、自身のInstagramを更新。金髪ボブヘアのライブショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】浜崎あゆみ、金髪ボブで印象ガラリ
16日にアジアツアーの広島での追加公演を控える浜崎は「広島TA、準備はおけーーーーー？」とファンに向けメッセージ。写真家・嘉茂雅之氏が撮影したライブショットを公開し、金髪のボブヘアスタイルにピンクの花が散りばめられた華やかなドレス姿でステージに立つ様子を載せている。
リハーサル中の暗髪セミロングヘアからガラリと雰囲気を変えたこの写真に、ファンからは「金髪のあゆはやっぱり最強」「お人形さんみたいに可愛い」「可愛すぎて声出た」「ドレスが華やか」「ステージ圧巻」「広島楽しみ！」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
