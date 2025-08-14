木下優樹菜、チューブトップ姿で美デコルテ全開「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/08/14】元タレントの木下優樹菜が13日、自身のInstagramを更新。チューブトップで美しいデコルテラインを披露したファッションショットを公開した。
【写真】木下優樹菜、美デコルテのぞくチューブトップ姿
木下は「ヴィンテージのTommyデニム だいだいすき お気に入り」とコメントし、自宅で黒いチューブトップにデニムを合わせたカジュアルなスタイリングを披露した。赤いキャップを被ったスポーティーな装いが印象的で、美しいデコルテラインが際立つコーディネートとなっている。
この投稿に、ファンからは「似合います」「スタイル抜群」「カジュアルが素敵」「お気に入りが伝わる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】木下優樹菜、美デコルテのぞくチューブトップ姿
◆木下優樹菜、チューブトップで美しいデコルテラインを披露
木下は「ヴィンテージのTommyデニム だいだいすき お気に入り」とコメントし、自宅で黒いチューブトップにデニムを合わせたカジュアルなスタイリングを披露した。赤いキャップを被ったスポーティーな装いが印象的で、美しいデコルテラインが際立つコーディネートとなっている。
この投稿に、ファンからは「似合います」「スタイル抜群」「カジュアルが素敵」「お気に入りが伝わる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】