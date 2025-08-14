新田真剣佑「ちはやふる」出演報告で上白石萌音との2ショット公開 広瀬すず・野村周平らもタグ付けで「愛感じる」「エモい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/14】俳優の新田真剣佑が13日、自身のSNSを更新。日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」（毎週水曜日よる10時〜）への出演を報告し、共演する女優の上白石萌音との2ショットを公開した。
【写真】「ちはやふる」映画キャストのエモすぎる2ショット
新田は「7月期水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』綿谷新を再び演じさせていただきました。10年ぶりに帰ってこれて本当に幸せです。来週でます。お楽しみに」と報告し、オフショットを投稿。新田は女優の広瀬すず主演の映画「ちはやふる−上の句−」（2016年）、「ちはやふる−下の句−」（2016年）、「ちはやふる−結び−」（2018年）で綿谷新役を演じており、投稿には広瀬、俳優の野村周平ら映画シリーズからの共演者たちがタグ付けされていた。
そして新田は、映画シリーズで共演し「ちはやふる−めぐり−」にも出演している大江奏役の上白石と頭を寄せ合い笑顔でピースする2ショットや2人で楽しそうにジャンプするショットも公開。ドラマのメイキングを担当する映像ディレクターの斎藤正利氏は新田の投稿を引用し、「自分の出番が終わってもマッケン（新田）を待っていた萌音ちゃん。OB達が嬉しそうに現場にいるのを見てると、本当に幸せな気持ちになれました」とX（旧Twitter）で裏話を明かした。
この投稿に、ファンからは「おかえり新くん、待ってた」「出演してほしいと願ってました」「帰ってきてくれて嬉しい」と出演を喜ぶ声や、「萌音ちゃんとの2ショットエモい」「一緒に飛んでるの可愛い」「タグ付けしているの愛感じる」などと反響が寄せられている。
本作は、末次由紀氏によるシリーズ累計発行部数2,900万部を超えるヒット漫画「ちはやふる」を原作とした映画「ちはやふる−上の句−」「同−下の句−」「同−結び−」の10年後の世界を描く、令和の高校生たちが青春をかけて競技かるたに挑むドラマオリジナルストーリー。物語の舞台となる梅園高校の競技かるた部は部員が少なく、廃部寸前。そこで、高校2年生の幽霊部員・藍沢めぐる（當真あみ）が、新たに顧問となった大江奏（上白石）と出会い、運命が大きく動き出す。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆新田真剣佑、上白石萌音との2ショット公開
◆新田真剣佑の「ちはやふる−めぐり−」投稿に反響
◆當真あみ主演「ちはやふる−めぐり−」
