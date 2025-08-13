男性が手を置く場所でわかります。ハグで「男性の本気度」を確かめる方法

写真拡大


交際中の男性のあなたへの本気度を知りたいなら、いつもどんなハグをされているか振り返ってみましょう。

注目すべきはハグ中に男性が「手を置く場所」です。

｜頭を撫でるorポンポンしてくる


頭を触る行為は「守ってあげたい」という気持ちの表れで本気度の高い愛情表現です。

頭を撫でてきたり、ポンポンしてきたりするのは、あなたのことが愛おしくてたまらないと感じている証拠と言えます。

｜背中や腰に手を回してくる


ハグの定番でもあるのが、向かい合って背中や腰に手を回す形。

お互いの背中や腰に腕を回しているハグは「安心できる」「信頼している」という関係の証でもあります。

さらに注目すべきは手の力加減。ギュッと強めにハグされたら、それだけ愛情が強いと言えるでしょう。

｜たっぷりと時間をかけて全身を撫で回す


愛情を実感しながら抱きしめていると、長時間のハグになることも。

そのときに彼があなたの全身を撫で回してくるなら、本気度が高い証拠です。

言葉にしなくても心の中に強い愛情があることを表しています。

このようにハグ中に男性が手を置く位置、抱く力の強さに注目すると「彼の本気度」を確かめることができます。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

