恋愛に依存しない！「心の強さ」を育てるためにやるべきこと
「彼氏がいるから幸せ」「彼氏がいないから不幸」なんて考えてしまうことありませんか？実はその考え方、恋愛依存の証拠の１つ。そこで今回は、恋愛の状況に左右されない「心の強さ」を育てるためにやるべきことを紹介します。
恋愛の状況を自分の価値にしない
恋愛に依存しないためには、自分が自分を大切にすることが一番重要。なので、まずは「モテないからダメな女」とか「モテるから価値ある女」といった考えを捨て去りましょう。彼氏がいない時こそ、自分を磨いたり、成長するチャンスとなるものです。
恋愛以外に夢中になれるものを見つける
恋愛を生活の中心に据えないためには、仕事や趣味に没頭することも大切なこと。自分の好きなことに熱中することで、恋愛以外の幸せを実感でき、自分に自信を持てるようになります。また、自然と自分自身の魅力が底上げされていくので、恋愛観も変わっていきます。
自分を大切にする時間を作る
恋愛依存に陥りがちな人ほど、むやみに自己犠牲的になってしまうもの。でも、恋の幸せを掴む人は「自分を大切にする時間」を意識的に作っています。自分の時間を大切にすると、次第にその時間の大切さに気づき、心が豊かになっていくはずです。
恋愛に依存しないためには、まず自分の幸せを最優先に考えること。モテようがモテまいが、自分らしい幸せを手に入れて、恋愛も人生ももっと充実させていきましょうね。
