溺愛される女性ほどやっている。彼氏の心を虜にする「コツ」
彼氏から「彼女とは絶対に別れたくない」「彼女のことをずっと大切にする」と思ってもらいたいもの。
でも、そのためには彼氏にそう思ってもらえるように行動することが必要でしょう。
そこで今回は、溺愛される女性ほどやっている彼氏の心を虜にする「コツ」を紹介します。
彼氏と適度な距離感をキープする
彼氏のことを愛しているからと言って、ずっと彼氏と一緒、ずっとベタベタしていては、彼氏は彼女から依存されているようで重荷に感じるようになっていくもの。
そうすると、彼氏は仕事に集中できる時間を持てたり、友達付き合いや趣味を楽しめたりなどするので、彼女との関係においても好影響をもたらしてくれるはずです。
彼氏の一番の理解者になる
彼氏から溺愛されたいなら、彼氏の一番の理解者になることが大切。
長所や魅力だけでなく、短所や欠点も含めて彼氏のすべてを受け入れる姿勢を日頃から見せるようにしましょう。
特に短所や欠点まで「彼氏の魅力の１つ」として見てあげられるようになると、彼氏も「俺のことをよくわかってくれている」と感じて、ますます「彼女のことを大切にしよう」と考えるようになっていきます。
彼氏の心を虜にするには、彼氏への対応を通して彼氏への愛情を上手に表現することが鍵。
ぜひ今回紹介したコツを参考に、日を追うごとに彼氏との関係性をより良いものにしていきましょうね。
🌼付き合うならこんな女性。男性が考える「理想の彼女像」とは