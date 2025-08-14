ア然…家の壁に“歯のような不思議な四角いマーク” 「間取り図」の謎に迫る
きょう14日放送の読売テレビ・日本テレビ系『見取り図の間取り図ミステリー』（毎週木曜 後10：00）は「不思議な外観の家＆カナダSP」を届ける。
【写真】『見取り図の間取り図ミステリー』平祐奈、登坂絵莉ら登場
同番組は、建物の間取り図に隠された謎をクイズにして解き明かすバラエティー。
NON STYLE・井上裕介と登坂絵莉は、千葉県の3階建て住宅を調査する。1階から3階まで、建物の外壁に“歯のような不思議な四角いマーク”が配置されている。
家主の憧れをかなえたといい、家主の妻は賛成したというが、他の家族だったら大反対された可能性もあるほど、人によって感じ方が違う壁だという。その壁を見た井上はア然とするが、五輪メダリストの登坂はうらやましそう。一般の住宅ではちょっと珍しい外壁の正体とは。
MC：見取り図（盛山晋太郎・リリー）
サブMC：横澤夏子
ゲスト：おいでやす小田、チャンカワイ、平祐奈、登坂絵莉
