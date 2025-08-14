TREASURE、自身3度目の日本ツアー追加公演決定 5都市15公演開催へ【日程・会場詳細】
10人組グローバルボーイズグループ・TREASUREが、自身3度目の日本ツアー『TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN』の追加公演を14日、発表した。
【番組カット】真剣なまなざしで…ラテづくりに挑戦するTREASURE・ASAHI
TREASURE は、2020年8月にデビューシングル「THE FIRST STEP : CHAPTER ONE」をリリースし、デビュー曲「BOY」以降、『Asian Artist Award』『MAMA』『ゴールデンディスクアワード』『ソウル歌謡大賞』など数々の主要アワードで新人賞を総なめにしたグローバルボーイズグループ。同公演は、韓国を皮切りに日本、アジアをめぐる『TREASURE TOUR [PULSE ON]』の日本ツアーとなる。
今回は、10月に東京・京王アリーナTOKYOで追加公演を開催することが発表された。TREASUREにとっても、約1年半ぶりとなる日本ツアーは少しでも多くのファンへ感謝の気持ちを伝える機会となる。
同ツアーでは、来場者も一緒にツアーを周る体験ができるように「TREASURE PASSPORT スタンプラリー」を実施。各都市にしかないTREASUREのスタンプを集めて、思い出を作るキャンペーンを随時発表する。
“ライブ型アーティスト”として圧倒的な存在感を放つTREASUREは、2025年開催の『TREASURE FAN CONCERT [SPECIAL MOMENT] IN JAPAN』では全国4都市・10公演で計15万人を動員。2022、23年のJAPAN 1st TOUR以降、日本での単独公演動員数は累計100万人を突破している。さらに、8月16日には『SUMMER SONIC 2025』大阪公演、8月30日には『a-nation 2025』の出演が決定している。
また、9月1日には3rdミニアルバム『LOVE PULSE』のリリースも決定しており、“愛の鼓動”をテーマに、青春の情熱、切なさ、ときめきなど、さまざまな“愛”の形や瞬間を描き、現代的なグルーヴと豊かなサウンドで構成された、エネルギッシュな作品を届ける。
【『TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN』詳細】
■京王アリーナTOKYO
10月25日午後5時30分開場、午後6時30分開演
10月26日午後2時開場、午後3時開演
■愛知・IGアリーナ
11月7日午後5時30分開場、午後6時30分開演
11月8日午後5時30分開場、午後6時30分開演
11月9日午後2時開場、午後3時開演
■マリンメッセ福岡
11月14日午後5時30分開場、午後6時30分開演
11月15日午後5時30分開場、午後6時30分開演
11月16日午後2時開場、午後3時開演
■神奈川・Kアリーナ横浜
11月22日午後5時開場、午後6時30分開演
11月23日午後5時開場、午後6時30分開演
11月24日午後1時30分開場、午後3時開演
2026年1月10日午後5時開場、午後6時30分開演
2026年1月11日午後1時30分開場、午後3時開演
■京セラドーム大阪
2026年2月10日午後4時30分開場、午後6時30分開演
2026年2月11日午後1時開場、午後3時開演
