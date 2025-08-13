不倫カップルを見抜くコツ！街中で気づく“隠れた恋”のサイン
ふと街を歩いていると、なんだか違和感を覚えるカップルを見かけたことありませんか？普通じゃない距離感とか、視線がうろうろしてる感じ。実は、それって“隠れた恋”のサインかも知れません。そこで今回は、そんな不倫カップルを見抜くコツを紹介します。
どこか警戒心が感じられる
カフェで周りを気にしながら過ごしているカップル、エレベーターでわざと距離を取っているカップル。こうした微妙な距離感や周囲を警戒する様子、実は隠された恋愛関係の典型的なサインなんです。
視線でバレちゃう？隠しきれない気持ち
目が語ることって、結構多いもの。言葉が少なくても、相手を見つめる視線に熱がこもっていたり、思わず目が合ってしまった瞬間にどこか焦りが見える…。そんな２人の間には“秘密の関係”があるかも知れません。気付きにくい小さなサインにこそ、真実が隠れているんです。
冷静に観察することで自分を守る
そんな関係に変に関わりたくはないもの。そこで大事なのは、冷静に状況を観察することです。恋愛は複雑で、外から見たら誰にもわからないことが多いですが、だからこそ自分を守るためにしっかりと心の準備をしておくことが大切です。
時には冷静に、時には感情に寄り添って、真実を見抜く力をつけることが、結果的に自分を守る力にもなるんです。これからの恋愛に役立つかも？！
