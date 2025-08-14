Snow Man・向井康二、「可愛いなあ！」と目を引くニットをまとい「SPUR」10月号スペシャル版表紙登場！ 通常版は今田美桜
8月22日発売のモード誌「SPUR」（集英社刊）10月号のスペシャル版に、Snow Manの向井康二が登場する。通常版表紙は今田美桜が務める。
【写真】今田美桜がフェンディの新作をまとう！ 「SPUR」10月号通常版表紙
10月号のスペシャル版カバーを飾るのは、Snow Manの向井康二。「SPUR」への登場は約3年ぶりで、表紙を飾るのは今回が初めてとなる。撮影地は向井に縁の深いタイ・バンコク。現地のホテルのルーフトップバーで行われた。ビルが立ち並ぶバンコクの都会的な背景に合わせ、衣装にはジルサンダーのモダンなルックをセレクト。花柄が目を引くニットには、向井さんも「可愛いなあ！」と一言。快晴のバンコクでまとうには暑い衣装だったものの「タイでニットを着るのは初体験（笑）」と語り、現場を和ませた。絶えず向井らしい軽快なトークをはさみつつも、撮影時は凛々しい表情を披露。中でも、大人っぽい表情が際立つ一枚が表紙に選ばれた。
特集ページでは、タイと日本で同時放送・配信され、現在映像配信サービスLeminoにて日本独占配信中の話題のドラマ『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』で共演した俳優のMarchとの撮影が実現。グローバルに活躍する2人のモードな着こなし、そして固い絆が伝わるインタビューを掲載している。
向井は「今回はバンコクの都会的なロケーションの中で、モードな服を着るというかっこいい撮影ができました。共演したMarchくんとの組みのカットでは、僕たちの信頼関係が写真からも伝わってくると思うのでそこが見どころです。SPURもドラマも一緒に盛り上がったらうれしいです！」とコメント。
さらに今月号では、おしゃれなファッションブランドやレストランのオープンが続く最旬のバンコクを特集。優雅なひと時を過ごすことができるファインダイニングから、センスが光る最新お土産リストまで充実のガイド企画も届ける。
通常版表紙には、連続テレビ小説『あんぱん』でヒロインを務め、日本中に元気を届ける今田美桜が、編集部からのラブコールに応え、2度目のカバー登場。今田がまとったのは、フェンディの新作。自分の芯を持ちながらも遊び心を忘れない、モダンな「フェンディウーマン」の姿を、抜群の表現力と繊細なポージングで見事に体現した。
ファッション関係者がそのセンスの高さを絶賛する今田。今回の撮影でも、その感度の高さが光る瞬間が何度も訪れた。靴を脱ぐ仕草や、バッグをそっと抱きしめる仕草は、すべて今田本人の瞬間的なアイデアから生まれたもの。表現についてスタッフと相談し、時には一緒にしゃがみ、目線を合わせてモニターをチェックしながら試行錯誤を重ねる真摯な姿も印象的だったという。ファッションへの深い愛とセンスが、誌面からも感じ取れる仕上がりになっている。
ドラマ撮影で多忙を極める中でも、全力で撮影に臨み、終了後には「ピンクとブラウンの組み合わせが可愛くて。とても楽しかったです」と笑顔で語った今田。特にお気に入りだったという、中面の特集で着用したジャケットのセットアップは、上品さと抜け感を両立したスタイルで、今季「SPUR」が注目する”アンダン・エレガンス”にも通じるムードのある一着だ。秋に向けてときめく新しいトレンドが満載の一冊となっている。
「SRUR」10月号は、集英社より8月22日発売。定価880円（税込）。
