これが決定打に…。男性が“別れ”を意識しはじめる「彼女の行動」
LINEの返信が遅くなったり、会話がそっけなかったり、最近、彼の態度がなんとなく冷たい気がする。そんな小さな変化の裏には、「別れ」を意識し始めたサインが潜んでいるかもしれません。そこで今回は、男性が“別れ”を意識しはじめる「彼女の行動」を紹介します。
「察して当然」な要求が止まらない
「彼氏なら◯◯して当然でしょ」という態度が続くと、男性はプレッシャーを感じます。誕生日のサプライズ、LINEの頻度、会いたいタイミング…。“当たり前”を押し付ける言動が続くと、「何をしても不満なんだろうな」と感じ、やがて心が離れていきます。
公共の場で恥ずかしい言動をとる
店員への横柄な態度、大声での会話、SNS映えばかり意識した行動。「常識や思いやりに欠ける振る舞い」に、最初は目をつぶれても、時間が経つほど不満は蓄積されます。男性に「一緒にいて恥ずかしい」「大人として合わない」と思われると、修復は難しくなるでしょう。
“自分本位な発言”ばかりになっている
「私ばっかり我慢してる」「どうして察してくれないの？」など、“自分の気持ち”ばかりをぶつけていないか見直すことも大切。関係は“してもらう”ではなく、“歩み寄る”ことで深まるものです。男性の立場や気持ちを想像する余裕があるかどうかで、２人の未来は大きく変わります。
大切なのは、「言ってしまった」「やってしまった」ことに気づいたあと。「ごめんね」「ありがとう」を伝えられる関係こそ、長続きするカップルの共通点です。もし思い当たる行動があれば、今日から少しずつ見直してみてくださいね。
