メドピア、10-6月期(3Q累計)経常が32％減益で着地・4-6月期も77％減益

メドピア <6095> [東証Ｐ] が8月14日大引け後(15:30)に決算を発表。25年9月期第3四半期累計(24年10月-25年6月)の連結経常利益は前年同期比32.0％減の7億円に落ち込んだが、通期計画の8億2000万円に対する進捗率は85.4％に達し、5年平均の76.7％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比48.9％減の1億2000万円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比76.8％減の4600万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の5.4％→4.2％に悪化した。



株探ニュース

