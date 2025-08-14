ラクス<3923.T>が堅調に推移し、年初来高値を連日で更新している。同社は１３日の取引終了後、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比２５．５％増の１４０億８１００万円、最終利益が同７０．８％増の３５億３７００万円になっており、２ケタの増収増益を材料視した買いが入っている。



４～６月期は主力のクラウド事業が大幅な増収増益になった。同事業に含まれる経費精算システム「楽楽精算」や電子請求書発行システム「楽楽明細」などが堅調に推移した。ＩＴ人材事業も好調。あわせて発表した７月の売上高はクラウド事業の売上高が前年同月比２７．６％増、ＩＴ人材事業の売上高が同１９．６％増となり大幅な増収が続いている。



ラクスは加えて、９月３０日を基準日として、１０月１日付で１株を２株に株式分割すると発表した。投資単位当たりの金額を引き下げ、流動性の向上と投資家層の拡大を図る。そのほか、プラスアルファ・コンサルティング<4071.T>との業務提携に向けた基本合意も結んだ。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS