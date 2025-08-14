ÂçÃ«æÆÊ¿¤«¤éËÜÎÝÂÇ¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¦¥©¡¼¥É¡ÖÂÐÀï¤òËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡ÆÃÄ§¤Ï¡Öµå¤¬Á´Éô°ã¤¦¡×
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹6¡½5¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯8·î13Æü¡¡¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Åê¤²¤Æ¤Ï½Ñ¸åºÇÂ¿80µå¤Ç4²ó1/3¤ò5°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âµß±ç¿Ø¤¬Ç´¤ê¤¤ì¤ºÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ç4Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¼ó°Ì´ÙÍî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÎÅêµå¤òÂª¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤¿¤Î¤Ï¥¦¥©¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£0¡½3¤Î2²óÌµ»à¡¢97.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó156.6¥¥í¡Ë¤Î³°³ÑÄ¾µå¤ò´°àú¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢±¦±Û¤¨¤Ë29¹æ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹°ì¶Ú¤Î¥¦¥©¡¼¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂçÃ«¤Ï°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤Î2018Ç¯¤«¤é6Ç¯´Ö¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Öº£Æü¤Î¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤È¤ÎÂÐÀï¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£ÂçÃ«¤È¤ÎÂÐÀï¤ÏÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£¡ÖÄ©Àï¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åêµå¤ò¸å¤í¤«¤é¸«¤ë·Ê¿§¤È¡¢ÂÇÀÊ¤«¤é¸«¤ë·Ê¿§¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£¡ÖÅê¤²¤Æ¤¯¤ëµå¤¬Á´Éô°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ë¸«¤¿Â®µå¤È¡¢2ÂÇÀÊÌÜ¤ÎÂ®µå¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸«¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤âÁ´Éô°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÀµÄ¾¡¢¤É¤³¤ËÍè¤ë¤Î¤«Í½Â¬¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÆÃÄ§¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖÂ®µå¤Ç¤â¡¢¾¯¤·ÄÀ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·¿¤Ó¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÌ¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¾¯¤·¤º¤Ä°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ë¸ÀµÚ¡£ÆñÅ¨¤ò¹¶Î¬¤·¡¢½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£