１４日の債券市場で、先物中心限月９月限は４日続落。米債券高を受けた買いが一巡したあとは下げに転じ、日銀が実施した国債買いオペの弱い結果が分かると下げ幅を広げた。



ベッセント米財務長官が１３日に「政策金利は少なくとも今より１．５％低くあるべきだ」との考えを示し、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）に対して利下げを求めたことから同日の米市場では金融緩和観測が改めて強まった。米長期金利が低下した流れが東京市場に波及し、債券先物は寄り付き直後に１３８円４９銭まで上伸する場面があった。ただ、ベッセント氏は「日銀総裁の見解ではなく私見だが、日銀はインフレ抑制で後手に回っており、利上げするだろう」とも述べており、徐々に日銀の早期利上げを意識した売りが流入。午後に入って明らかになった日銀オペの結果で売り意欲の強さが示されると、先物は午後０時３０分すぎに一時１３７円９０銭まで軟化。「残存期間５年超１０年以下」の応札倍率が前回を上回るなど、総じて弱い結果となったことで需給の緩みを嫌気した売りが出たようだ。



先物９月限の終値は、前日比３９銭安の１３７円９７銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午後３時時点で前日に比べて０．０３５％高い１．５５０％と１日以来の水準で推移している。



出所：MINKABU PRESS