アンビション ＤＸ ホールディングス<3300.T>が後場終盤になって急伸している。午後３時ごろに発表した２６年６月期連結業績予想で、売上高６４１億４４００万円（前期比２２．５％増）、営業利益４８億円（同２１．６％増）、純利益２７億７６００万円（同１８．１％増）と大幅増収増益を見込み、年間配当予想を前期比５円増の１１０円としたことが好感されている。



主に住居用不動産の転貸借（サブリース）を行う主力の賃貸ＤＸプロパティマネジメント事業で、引き続き管理戸数の増加と高入居率の維持に注力しストック型ビジネスの伸長を図るほか、フロー型ビジネスである売買ＤＸインベストメント事業の買取再販事業の大幅な伸長を見込む。



なお、２５年６月期決算は、売上高５２３億７２００万円（前の期比２４．５％増）、営業利益３９億４６００万円（同４４．８％増）、純利益２３億５０００万円（同４３．５％増）となり、従来予想の営業利益３５億２６００万円を上回って着地した。売買ＤＸインベストメント事業の買取再販事業の販売が好調に推移したことなどが寄与した。



出所：MINKABU PRESS