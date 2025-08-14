１４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４６円４６銭前後と前日午後５時時点に比べ１円００銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１７１円３８銭前後と同１円３０銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１４７円１０銭前後で推移していたが、午前１０時５０分過ぎには１４６円３０銭台に下落した。その後、正午にかけ１４６円７０銭台までいったん値を戻したが、午後には再びドル売り・円買いが強まり値を下げた。ベッセント米財務長官の発言を材料視する売買が続いた。同氏は１３日、米国の政策金利は今よりも１．５～１．７５％低くていいと発言し、９月の０．５％利下げを皮切りにした利下げを行うことを主張した。また、日本に関してはインフレ抑制に取り組む必要があるとして、利上げが後手に回っていると指摘した。この発言を受け、市場では日米金利差縮小が意識されドル安・円高が進行した。日経平均株価が下落したことも「低リスク通貨」とされる円の買い要因に働いた。市場では今晩発表される米７月卸売物価指数（ＰＰＩ）も注目されている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７０１ドル前後と同０．０００６ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。









出所：MINKABU PRESS