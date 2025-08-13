これが「本気の証拠」です。男性が無意識にしてしまうこと
好きな男性の言動を見て、「これって誰にでもしてる？それとも私だから？」と感じることがありませんか？
男性は本命女性にだけ接し方が変わってしまい、つい「本気の証拠」を出してしまっているもの。
そこで今回は、そんな男性が無意識にしてしまうことを紹介します。
｜会話を細かいところまで覚えている
興味のない女性の会話はサラッと流してしまうこともある一方、
本命女性が話す内容に関しては「細かいところまでよく覚えている」という男性は少なくありません。
以前の話を覚えているだけでなく、わざわざその話に基づいた行動をしてくれてなら本気度が高い証拠です。
｜髪型やメイクが変わったことに気づく
男性は外見の変化になかなか気がつかないところがありますが、本命の女性のこととなると別。
特に髪型やメイク、ネイルなどが少し変わっただけでも気づきます。
「ネイル変えた？」「今日の服、おニューでしょ？」などと声かけてくれるのは「本気のサイン」と認識してください。
｜急にあなたの呼び方を変える
男性が「〇〇ちゃん」と下の名前で呼んでくるようになったり、突然呼び捨てになったりとあなた呼び方を変えてくることも。
これは「あなたとの距離を縮めたい」という気持ちが、呼び方の変化として表れているのです。
また、他の男性とは違う呼び方をして、「自分は特別な存在」と周りにアピールする意図もあるでしょう。
｜２人だけの秘密を作ろうとする
「秘密の情報を好きな女性にだけ共有する」「誰にも言えなかったことを好きな女性だけに相談する」など、
男性が２人だけの秘密を作ろうとするのも「本気の証拠」の１つ。
２人だけの秘密があれば、自然と会う機会や話す機会も増え、お互いにとって一石二鳥です。
当の男性は無意識にしている行動だとしても、周囲にもあなたにもわかりやすい「本気の証拠」。
好きな男性が今回紹介した行動をしてきたら、ぜひ嬉しいリアクションを返してあげてくださいね。
