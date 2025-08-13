トーン暗めなのにアカ抜けた雰囲気に！大人の夏に似合う【地毛風ヘアカラー】最旬３選
「派手なカラーは避けたいけど、夏っぽいアカ抜け感はほしい」という大人世代にぴったりなのが、地毛風の“透け感のあるブラウン系ヘアカラー”。落ち着いた印象を保ちつつ、こなれ感や清潔感をしっかり演出できます。そこで今回は、2025夏のトレンドを押さえた【地毛風ヘアカラー】を３つ紹介します。
ツヤと上品さが魅力の【ラテブラウン】
やわらかい印象で万人ウケしやすい「ラテブラウン」は、ミルクティーのようなまろやかさが特徴。日本人の黄み肌に自然になじみ、顔色をトーンアップして見せてくれます。ツヤ感が出やすく、大人の上品さを際立たせる万能カラーとなります。「明るすぎないけど、夏っぽさもほしい」という人におすすめです。
甘すぎず都会的な【モカブラウン】
肌をきれいに見せる【ハニーブラウン】
夏らしい軽やかさと血色感を両立するのが「ハニーブラウン」。ほんのり黄みを感じるブラウンは、肌のくすみを飛ばして明るく見せる効果があり、30代以降の女性にとって心強いヘアカラーです。事前とやわらかなニュアンスが出るので、カジュアルな服装にもフェミニンな服装にもマッチします。
“自然なのに洗練されてる”が大人の正解
2025夏は、あえての“ナチュラル見え”が大人のトレンド。ブラウンカラーの微妙な色味を使い分けることで、派手さを抑えつつ、おしゃれ感と肌映えの両立を叶えてくださいね。＜image出典：instagram（@mai_ookoda）＞