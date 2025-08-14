全日本プロレスは１４日、東京・飯田橋のホテルメトロポリタン エドモントで「第１２回 王道トーナメント」（開幕戦・２４日、後楽園ホール）の記者会見を開催した。

無差別級のトーナメントで最強を決める大会。今年は昨年の覇者の綾部蓮、三冠ヘビー級王者・斉藤ジュンら１６選手が参戦。２４日の後楽園ホールで開幕し、９月１５日に後楽園で準決勝、決勝戦を行い優勝を争う。

３年連続４度目出場の三冠ヘビー級王者・斉藤ジュンは、初戦（８・３１神戸）で昨年覇者の綾部蓮と対戦する。「ヤツを倒して必ず優勝してやる」と燃えると「優勝した暁には次の挑戦者を逆指名してやる。やりたいヤツはもう見つけているんだ。ＤＯＯＭ」と優勝と同時に三冠王座の次期挑戦者を指名することを予告した。

弟の斉藤レイは右肩の手術で欠場に入ったが「斉藤レイの今回の手術に関しては何も心配はしていない。必ずパワーアップして帰ってくるからな。俺がきっちり優勝すればアイツもリングに戻ってくるのは早くなるんじゃないか」とエールを送った。過去、三冠王者は一度も優勝していないが「俺には関係ないな。俺が覆してやるぜ」と新たな歴史を作ることを予告した。

一方、４年連続４度目の出場となる綾部は去年よりはるかに強くなった綾部蓮を証明して連覇しようかなと思います」と宣言し、ジュンとの初の一騎打ちに「防衛重ねてドンドン大きい存在になってるジュンを神戸のリングに沈められると思うとワクワクします」と不敵にほほ笑んでいた。

◆王道トーナメント１回戦（すべて時間無制限１本勝負）

▼８・２４ 後楽園ホール

ミスター斉藤”土井成樹 ｖｓ 関本大介

宮原健斗 ｖｓ 真霜拳號

青柳優馬 ｖｓ 野村直矢

▼８・３０ 島根・くにびきメッセ 大展示場（松江）

芦野祥太郎 ｖｓ デイビーボーイ・スミスＪｒ．

鈴木秀樹 ｖｓ オデッセイ

▼８・３１ 兵庫・神戸サンボーホール

本田竜輝 ｖｓ 羆嵐

大森北斗 ｖｓ ザイオン

斉藤ジュン ｖｓ 綾部蓮