“察して”が通じない。彼氏に素直に気持ちを伝える「コミュニケーション術」
彼氏に対して「なんでわかってくれないの？」とイライラしたことありませんか？実は多くの男性は、感情の“行間”を読むのが苦手。そこで今回は、「察してほしい」が通じない彼氏に素直に気持ちを伝える「コミュニケーション術」を紹介します。
「わかってほしい」より「わかりやすく伝える」
遠回しな言い方や態度では、彼に気持ちは伝わりにくいもの。「なんで察してくれないの？」と期待するより、「〇〇してくれると嬉しいな」と具体的に伝えることが大切です。伝え方を変えるだけで、彼の反応も自然と変わっていくことがあります。
ストレートな感謝や喜びは“彼のやる気”になる
鈍感な彼でも、「ありがとう」「助かったよ」といったストレートな言葉はしっかり届きます。褒められることで「もっと頑張ろう」と思うのが男性心理。“伝わる言葉”を意識するだけで、彼氏の愛情表現も少しずつ変わっていくでしょう。
彼氏に「完璧さ」を求めないと、恋はもっとラクになる
「好きだったら私のことをわかって当然」と求めすぎると、彼氏にプレッシャーを与えることになります。鈍感だけど誠実、感情表現は下手でも行動で示してくれるなど、そんな彼なりの“愛し方”を見つけて認めることが、関係を育てる近道です。
彼氏とのコミュニケーションがうまくいかないのは、“わかってくれない”のではなく、“伝わっていない”だけかも。察してほしい気持ちを手放し、ストレートに伝える勇気を持って、２人の関係性をより良くしていきましょうね。
