鹿島は１４日、第２６節福岡戦（メルスタ）に向け、茨城・鹿嶋市内で調整を行った。

＊ ＊ ＊

１２日に横浜ＦＭからの完全移籍加入が発表されたＦＷエウベルについて、鬼木達監督は「質が高い選手。年齢（３３歳）のところが（マイナス要素として）あるかもしれないが、状況判断とか、自分でいくのか人を使うのかとか、そういうところが非常に賢い」と期待を寄せた。

横浜ＦＭでは左ウィングを中心に、右サイドやトップ下でのプレーもあったが「左が多くなると思う」と左サイドでの起用をメインとしていく方針だ。

クラブはエウベルに対して“理想的プレー集”の映像を編集し、擦り合わせを行ったという。エウベル側からも、鬼木監督に対して自身に求められることを確認する質問があったようだ。

この３日間のエウベルのプレーを見た指揮官は「やっぱり質は高いと率直に思いました。人柄も非常にいいというか、かわいらしい感じで（笑）」と笑顔を浮かべ「攻撃でも守備でもアグレッシブに戦うチームだよという話は伝えて、共感してくれていると思います。日本にも長くいるので、スムーズに入ってくれるかなと思っています」と見据えた。

スピードを生かした突破力を持ち味とするエウベルは、今季１８試合出場１得点。シーズン序盤は出場機会に恵まれなかったが、リーグ戦直近６試合は先発出場していた。

２０２１年の来日以降、今季で５年目を迎え、Ｊ１通算１４４試合出場２５得点を誇るブラジリアンアタッカーは「チーム一丸となり、たった１つの目的、優勝を達成したい」と意気込みを語った。