LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が、自身のInstagramを更新。ワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’』のオフショットを公開した。

【写真＆動画】LE SSERAFIMサクラの美しすぎるオフショット／バンコク公演のステージ動画＆オフショット ／タイ語を話すサクラ＆カズハ＆チェウォン

LE SSERAFIMは、7月19日の台北公演を皮切りに『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN ASIA』を開催中。8月9日、10日にタイ・バンコクのサンダードームでライブを行い、8月16日にはシンガポール公演を控えている。

■輝きが増すLE SSERAFIMサクラ

サクラはステージ裏でメイク直しをしている写真（1枚目）をはじめ、7枚の写真を投稿。メイク直しを終えたサクラは視線をカメラに向け、口をつぼめたキュートな表情を披露（3枚目）。きめ細かな白い肌は輝き、ベアトップにシャツを肩出しで羽織ったサクラを横から捉えたショット（6枚目）では、美しい横顔に目を奪われる。

他にも、バンコク公演が行われた8月9日に誕生日を迎えたKAZUHA（カズハ）を中心に、メンバーたちがギュッと寄った集合ショット（5枚目）や、メイクルームで撮影された“舌出し”自撮りショット（7枚目）などが投稿されている。

SNSには、「かわいすぎ」「綺麗すぎる…」「安定の可愛さ」「ビジュ炸裂してる」「女神だ」「真顔でもかわいいってなに！」「どんどん綺麗になってく」など、世界中からコメントが寄せられている。

■LE SSERAFIM、ワールドツアーバンコク公演のステージ動画＆オフショット

■動画：タイ語を話すLE SSERAFIMサクラ＆カズハ＆チェウォン

■動画：ステージ上でカズハの誕生日をお祝い