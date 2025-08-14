９日の中京４Ｒで馬場入り後に落馬負傷した幸英明騎手（４９）＝栗東・フリー＝が、右踵骨（しょうこつ）骨折で２カ月以上休養することになった。親交の深い馬主の西山茂行氏（６７）が１４日、自身のブログで明らかにした。

幸は当初、同オーナーに対して「１カ月くらいかかりそう」と回復までの見通しを報告していた。ただ、再検査をした結果、重傷であることが発覚。「すみませんが、西山社長のブログで書いていただけますか？自分はＳＮＳは何もやっていないので、発表する場が無く、西山社長のブログは多くの競馬関係者が読んでいるのでぜひ、お願いできたら」と、幸自身から依頼され、ブログでの発表に至った。

西山オーナーと幸はセイウンコウセイ（１７年高松宮記念）など、これまで何度もともに勝利を重ねてきており、現在は２３年七夕賞や２５年エプソムＣでレコードＶを飾ったセイウンハーデスの主戦を務めるなど固い絆で結ばれた間柄。同オーナーのブログを通じ、「今回の踵骨骨折ですが思っていたよりも重症で手術してリハビリを考えると復帰には最低でも２カ月以上かかる見込みです。ハーデスの天皇賞（秋）騎乗までには万全の体調で臨むつもりです。よろしくお願いいたします」と、関係者やファンにメッセージを送った。

幸は９日の中京４Ｒで負傷し、５Ｒ以降の８鞍と翌１０日の１１鞍で乗り代わりとなっていた。中京２歳Ｓ（３１日・中京）では自身が新馬戦Ｖに導いたコラルリーフ（牝２歳、栗東・佐藤悠）とコンビを組む予定だったが、騎乗できなくなった。