SUGIZOが自身のXを更新。足の状態悪化や背骨を骨折していたPATAが復活したことを祝福した。

【写真】SHAG主催のイベントの出演者たちの集合ショットを公開したSUGIZO

■SUGIZO「復活おめでとうございます」とPATA復帰を祝福

8月11日、SUGIZO率いるSHAG（SUGIZO, KenKen, 類家心平, 別所和洋, 松浦千昇, よしうらけんじ) 主催によるイベントライブ『WHAT IS JAM？ Vol.10』が神奈川・横浜BAY HALLで開催された。出演は、SHAG、Ra:IN (PATA, michiaki, DIE, Ryu)、小沼ようすけ、井上銘、アラン・クワン、LA SENAS、SUGIZOxHATAKEN。PATAはRa:INのギタリストとして出演した。5月に背骨の骨折が判明したことをXで報告し、Ra:INのツアー開催を断念していたPATAにとって、復活のステージとなった。

SUGIZOは、PATAを含む、出演者全員との集合ショットを披露。「昨日、横浜BAY HALLでの『WHAT IS JAM？ Vol.10』、本当にありがとう。至福の時間でした」と感謝の気持ちを伝えた。続けて「見事復活を果たしたPATAさん率いるRa:INはカッコよすぎて感慨深くて涙した」とコメント。

また、Ra:INのメンバーであるmichiakiがXに「Ra:IN やっと4人揃いました。SUGIZOくん! 今日のイベント”WHAT IS JAM？”に誘ってくれてありがとう！ 感謝します」と綴り、Ra:INの4ショットを披露した。SUGIZOは引用RPし、「復活おめでとうございます。こちらこそ感謝しています」というメッセージを贈った。

■PATA「久しぶりのLive楽しかったっす!!」と報告

また、PATAも自身のInstagramを更新し、「久しぶりのLive楽しかったっす!!」とコメント。ギターを構えたステージ上でのショット（1～5枚目）を公開。続けて、Ra:INのメンバー、michiaki、DIE、Ryuとのバックヤードでの集合写真（6枚目）も披露している。

SNSには「おかえりなさい！」「復帰おめでとうございます」「お元気そうでよかったです」といった復活を祝うメッセージが多数寄せられている。