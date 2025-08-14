『ラヴィット！』（TBS系）の公式Xにて、佐久間大介（Snow Man）の新鮮なビジュアルが公開され、話題を集めている。

【画像】佐久間大介の“オラつき”ビジュアル／佐久間大介＆宮舘涼太『LOVE IT！ ROOK 2024』オフショット（全7枚）

■佐久間大介プロデュースの「湘南乃ビリッ！」が『ラヴィットロック』に参戦

ラヴィット！ファミリーが全力で作り上げる、ここでしか見られない一夜限りの音楽祭『LOVE IT！ ROOK 2025』が、8月23日に東京都・国立代々木競技場 第一体育館で開催。

Snow Manがタイのフェスに出演するため、佐久間は『LOVE IT！ ROOK 2025』に参戦できないが、佐久間プロデュースの「湘南乃ビリッ！」の参戦が決定。メンバーはOGI（赤荻歩）、KYON（きょん）、INA（稲田直樹）そしてHAYATO（小森隼）だ。

■佐久間大介の“オラつき”ビジュアルに絶賛の声

公開されたのは「湘南乃ビリッ！」のアーティスト写真。中央に佐久間が座り、（左から）きょん、小森、赤荻、稲田がポーズをきめ、“ビリビリ”が伝わる装飾も施されている。

なかでも注目が集まっているのは佐久間のビジュアル。前髪あり×耳掛けヘアの佐久間が、黒タンクトップに少しはだけた黒地の花柄シャツ、ダメージパンツを着用し、サングラスから挑発的な視線を向けている。

SNSでは「ビジュ強すぎる」「二次元味がすごい」「カッコ良すぎて無理」「オラつきさっくん爆イケ」「ドタイプ佐久間大介で泣いた」といった声が寄せられている。

■『LOVE IT！ ROOK 2024』に参戦した佐久間大介＆宮舘涼太

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/