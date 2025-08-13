【獅子座】週間タロット占い《来週：2025年8月18日〜8月24日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年8月18日〜8月24日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『周りに合わせて自分を変えるでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
周囲の人達に合わせて自分のレベルを上下させていきます。自分だけが人生上手くいっているように見せると調和が崩れるでしょう。仕事や公の場ではなるべく俯瞰して周りの人達と関わるようにします。そうすることで事件に巻き込まれないようになるようです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
どうせ悩んでしまうなら、前に進みながら悩もうという気持ちになります。完璧主義はやめて不完全なままで関係を固めていくようなので、相手の気持ちを信じてあげると良いでしょう。シングルの方は、インドアな人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたの仲を良くする行動には抗うつもりがないです。
｜時期｜
8月19日 相手をコントロールする ／ 8月23日 いつも通りで様子見する
｜ラッキーアイテム｜
ぶどう
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞