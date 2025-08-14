フジテレビの井上清華アナ、独立についてイジられ「独立なんてそんなそんな」

フジテレビの井上清華アナ（30歳）が、8月13日に放送されたバラエティ番組「ホンマでっか！？TV」（フジテレビ系）に出演。独立についてイジられ、「独立なんてそんなそんな」「しないしない」と語った。



相貌心理学の専門家が、耳は独立心の強さや協調性を表していると話し、正面から耳が見えると独立心が強く、今まで正面から耳が見えていなかったのに見えてくるケースもあって、独立心が芽生えてきたら起業や独立の好機だと説明する。



ブラックマヨネーズ・小杉竜一が「そう言われてみれば、井上（清華）さん、出会った頃よりだいぶ耳が見えてきた」と井上清華アナをイジると、井上アナは笑顔で「独立なんてそんなそんな」と返す。その井上アナの対応に、「（独立）しそう！」という声が上がると、井上アナは「しないしない」と再び独立を否定した。