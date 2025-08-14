歌手のラグ・アンド・ボーン・マンが、「治療」のためとして、公演の数時間前にキャンセルを強いられた。12日にリトアニアのカウナスでのコンサートが予定されていたラグ・アンド・ボーン・マンだが、「体調不良」により、中止になったことが発表された。



【写真】病床なのにちょっと“お行儀の悪い”ポーズを披露

公式インスタグラムに出された声明にはこう書かれている。「本日の公演中止のお知らせ」「ラグ・アンド・ボーン・マンの体調不良により、誠に申し訳ありませんが、本日のカウナスでのコンサートは中止とさせていただきます」「彼は現在治療を受けているところです。素早い回復を心からお祈りします」



ラグ・アンド・ボーン・マンは今週、ポーランドで予定されているビター・スウィート・フェスティバルにも出演予定となっていた。しかし、14日のインスタにスタッフ名義で新たなメッセージが掲載され、同イベントの出演もキャンセルとなったことが伝えられた。



ただ、ラグ・アンド・ボーン・マン自身は13日にインスタに病床の画像を掲載。「リトアニアの病院に閉じ込められるなんて、死ぬ前にやりたいことリストに入ってなかった！何か面白い番組見てる人いる？暇な時間がたくさんありすぎる」と元気そう？に悪態をついていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）