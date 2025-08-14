元AKB48加藤玲奈、夫との2ショット公開「仲良しで素敵」「幸せそう」
【モデルプレス＝2025/08/14】元AKB48の加藤玲奈が8月13日、自身のInstagramを更新。夫との牧場デートでの2ショット写真を公開した。
【写真】元AKB48加藤玲奈、夫との2ショット
加藤は「初めてケアロアランチへ行きました。景色すごすぎて終始感動。お馬さんもいたよっつ」とコメントし、ハワイの牧場で夫と一緒に撮影した2ショット写真を披露した。馬たちがいる牧場での自然豊かな景色の中で、夫婦での時間を楽しむ様子が印象的で、夫の顔にはスマイルマークのスタンプが付けられている。
この投稿に、ファンからは「仲良しで素敵」「幸せそう」「羨ましすぎ」「景色が綺麗」「夫婦でいいね」といったコメントが寄せられている。
加藤は、8月にもともと交際していた一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元AKB48加藤玲奈、夫との2ショット
◆加藤玲奈、夫との牧場デート2ショットを披露
加藤は「初めてケアロアランチへ行きました。景色すごすぎて終始感動。お馬さんもいたよっつ」とコメントし、ハワイの牧場で夫と一緒に撮影した2ショット写真を披露した。馬たちがいる牧場での自然豊かな景色の中で、夫婦での時間を楽しむ様子が印象的で、夫の顔にはスマイルマークのスタンプが付けられている。
この投稿に、ファンからは「仲良しで素敵」「幸せそう」「羨ましすぎ」「景色が綺麗」「夫婦でいいね」といったコメントが寄せられている。
加藤は、8月にもともと交際していた一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】