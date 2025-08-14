久慈暁子アナ、手作りの桃モッツァレラ披露「夏っぽくて美味しそう」「おしゃれで素敵」の声
【モデルプレス＝2025/08/14】フリーアナウンサーの久慈暁子が13日、自身のInstagramを更新。手作りの桃モッツァレラを公開した。
【写真】久慈暁子アナ、夏らしい手料理披露
久慈は「大好きで毎日のように食べている桃。いつもはそのまま食べていますが今日は初めて桃モッツァレラにしてみました」とコメントし、自宅で手作りした桃とモッツァレラチーズを組み合わせた料理を披露した。「甘くてジューシーな桃とまろやかなモッツァレラが相性抜群」と味についても詳しく説明し、「LAでは平らな桃ドーナツピーチをよく食べました」とアメリカでの体験も綴っている。
この投稿に、ファンからは「夏っぽくて美味しそう」「おしゃれで素敵」「どうやって作るの？」「桃とチーズの組み合わせ最高」「真似したい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
