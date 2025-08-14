元日本テレビでフリーアナウンサーの森麻季（44）が、14日までに自身のインスタグラムを更新。長男と一緒にドジャー・スタジアムでドジャースの試合を観戦したことを報告した。

「8月6日のドジャースの試合を観戦」と書き出し、「大谷選手の登板日 39号HR 1000本安打達成 そしてチャンピオンリングのレプリカが配布されるというお土産付き 大谷選手大好きな小1長男にとっても忘れられない思い出になりました リングはサイドに17 OHTANIと」とつづり、ドジャース・大谷翔平投手が大好きな長男と一緒にドジャースのユニフォームを身につけ、試合を観戦した様子の記念ショットを投稿。

続けて「球場まではレンタカー。事前に駐車場を予約しておいたので置くのはとってもスムーズでした 今回は初めてのドジャースタジアム、グッズも買いたかったので約２時間前に駐車場に置こうと計算し、結果、試合開始まで焦ることも、持て余すこともなく時間を過ごせました」と記した。

この投稿にフォロワーからは「大谷選手の試合を生で観戦出来て良かったですね」「大谷選手のホームラン観れましたか」などの声が寄せられたほか、海外での運転について「海外で運転出来るのがスゴい…」とコメントが寄せられると「夫ですwこちらはスピードも速くて私にはなかなか難しいです」と返信し、レンタカーでの運転は自身の夫によるものであったと明かした。