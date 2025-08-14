LiSA、美脚のぞくショット公開「かっこかわいい」「一緒にフェス行きたい」の声
【モデルプレス＝2025/08/14】歌手のLiSAが13日、自身のInstagramを更新。オリジナルグッズを着用した美しい脚がのぞく姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】LiSA、完璧美脚ちら見せ
LiSAは「明後日からLiSA夏フェスが始まります 夏フェスグッズつくりました」と夏フェスのグッズを身に着けた自身の写真を複数枚公開。オリジナルのフード付きバスタオルについては「前にボタンがついているので荷物にもならないし、足も上げられます」とコメントし、グッズのハーフパンツを着用し美しい脚のラインを見せながらポーズを決めた姿を公開している。
この投稿に、ファンからは「かっこかわいい」「一緒にフェス行きたい」「めっちゃ好き」「普段着で着れそう」「ファッションセンスに惹かれる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
