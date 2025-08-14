筧美和子、美背中のぞくワンピース姿披露「可愛い着こなし」「似合ってる」の声
【モデルプレス＝2025/08/14】女優の筧美和子が8月13日、自身のInstagramを更新。美しい背中がのぞくワンピース姿でのフランス旅行の様子を公開した。
【写真】筧美和子、フランスで美背中披露
筧は「初めて訪れたサンレミと、以前一度訪れて大好きになったアルル。どちらもいいところだったな〜。ゆったりのんびりして〜」とコメントし、フランスの美しい自然をバックに背中が大きく開いたカラフルなワンピース姿を披露した。緑豊かな公園でのリラックスした表情が印象的で、「france」「saintremydeprovence」「arles」とハッシュタグを付けて旅の思い出を綴っている。
この投稿に、ファンからは「綺麗」「フランスが似合ってる」「可愛い着こなし」「背中が美しい」「素敵な旅行」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
