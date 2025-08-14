『カブトムシ』を犬に見せてみた結果…まさかの完全敗北？思わず笑ってしまう『予想外の反応』に反響「虫苦手なんか？」「完全にビビってるｗ」
Instagramに投稿されたのは、ワンコにカブトムシを見せた時の意外な反応です。投稿は記事執筆時点で3万1000回再生を突破し、ちょっぴり情けなくて可愛い姿に思わず笑ってしまう人が続出しています。
【動画：『カブトムシ』を犬に見せてみた結果…まさかの完全敗北？思わず笑ってしまう『予想外の反応』】
ワンコにカブトムシを見せたら…
柴犬の「だんご」ちゃんは、ぽっちゃり気味で大きめの体の持ち主です。そのたくましくて貫禄がある見た目からは、怖いものなど何もなさそうな印象を受けます。
ところが飼い主さんがお家で飼育中のカブトムシを見せてみると…？
なんとだんごちゃんは完全にビビって、テーブルの下に逃げてしまったとか！実はだんごちゃんは虫が苦手で、カブトムシどころか、アリが相手でもビビッて逃げてしまうのだとか。
体の大きさに似合わない弱気な態度が可愛くて、思わず笑ってしまいます。
まさかのビビりまくる姿が可愛い！
だんごちゃんはテーブルの下に隠れたまま、飼い主さんに「それ以上カブトムシを近づけるなよ？」と言わんばかりの眼差しを向けてきたそう。
そしてご家族が「ここに置けば？」とテーブルの下を指差すと、「絶対やめろ！」とばかりに吠えたといいます。
さらに「ヴ～」と唸り声を上げて、カブトムシを断固拒否するだんごちゃん。そんな可愛くて面白い反応を見せられたら、ますますイジワルしたくなってしまうもの…。飼い主さんはだんごちゃんのそばに、そっとカブトムシを置いてみることに。
するとだんごちゃんは再び唸り声をあげて、「見るのも嫌！」とばかりにカブトムシに背を向けてしまったとか。
ワンコがカブトムシに完敗？
その後、だんごちゃんはカブトムシの方を向いて「どっか行ってよ！」とばかりに吠えたかと思うと、またすぐにプイッと後ろを向くということを二度繰り返し、カブトムシを拒絶し続けていたとのこと。
一方のカブトムシは、自分より大きいだんごちゃんに吠えられても動じることなく、昆虫の王様という呼び名にふさわしい堂々とした姿を見せていたとか。だんごちゃんvsカブトムシの戦いは、どうやらだんごちゃんの完敗のようですね！
この投稿には「可愛い」「完全にビビってるな…」「やめろ！て言ってるｗ」「小さいカブトムシの圧勝ですね」といったコメントが寄せられ、だんごちゃんのちょっぴり情けなくて愛おしい姿が多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。
写真・動画提供：Instagramアカウント「dango.reo.ran」さま
執筆：森下咲
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。