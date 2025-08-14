TikTokアカウント「Iri」に投稿されたのは、とあるイタリアングレーハウンドの成長記録。スタンダードを大きく超えて育った元気な愛犬に、飼い主さんも思わず「流石に急成長しすぎ！」とツッコミを入れてしまいました。

イタリアングレーハウンドの急成長の記録は7800回以上再生され、同じ犬種を知る多くの視聴者から「デカグレ憧れます！！」「可愛い！デカグレ最高です！」と驚きと憧れのコメントが寄せられました。

【動画：『華奢な赤ちゃん犬を飼った』と思っていたら…１年後→完全に別の犬？衝撃的なビフォーアフター】

イタリアングレーハウンドとは

イタリアングレーハウンドとは、華奢なシルエットが特徴的な小型のレーシングドッグです。

JKCにおいては、体高32～35cm、体重5kgまでがスタンダードとされています。他国のケンネルクラブでも、大きな差はありません。

小型犬でありながらサイトハウンドとしての特徴を兼ね備えており、日本でも人気の高い犬種として知られています。

ちなみにイタリアングレーハウンドに似た犬種としてウィペットがいますが、こちらは体高のみオス51cm、メス47cmのみ指定されており、体重の制限はありません。

『華奢なイタグレを飼った』と思っていたら…

TikTokアカウント「Iri」で投稿されたイタリアングレーハウンドは、1歳にしてなんと「体重15kg」という異例の大きさに急成長したといいます。

スタンダードのイタリアングレーハウンドと並ぶと、もはや別の犬種にしか見えないのだとか。

体重はもちろん体高もかなり高く、決して太っているわけではないようです。

知らずに出会えばウィペットかと思うほどのサイズ感に、同犬種を飼う多くの飼い主さんからも驚きの声が集まっています。

飼い主さんのコメント

我が子の大きさに飼い主さんは「流石に急成長し過ぎ(笑)」とコメントしつつ、「触り心地最高」「（大きいけど）でも可愛いのよ」と付け足し、現状に満足している様子を見せました。

一時は「本当にイタグレなのか…？」と不安になることもあったようですが、ありのままの我が子を受け入れ、パピーの頃から変わらずに溺愛しているようです。

大きく育ち過ぎたイタリアングレーハウンドの姿に視聴者からは「15kgはめちゃくちゃデカいですね！」「想像より1.5倍大きかった！（笑）」などのコメントが寄せられ、一般的なデカグレよりも大きな姿に驚く視聴者が続出しました。

TikTokアカウント「Iri」では、大きなイタリアングレーハウンドと過ごす日々の様子のひとコマを中心に動画を発信中。デカグレに憧れのある方は、ぜひ一度アカウントをチェックしてみてください。

写真・動画提供：TikTokアカウント「Iri」さま

執筆：かもい

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。