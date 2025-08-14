「こんな可愛い36歳存在する？」西野カナ、絶対領域際立つMVオフショット！ 「リカちゃん人形みたい」
歌手の西野カナさんは8月13日、自身のInstagramを更新。ミュージックビデオのオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真＆動画】西野カナの美しい絶対領域
ファンからは「こんな可愛い36歳存在する？」「どの衣装も似合いすぎ」「リカちゃん人形みたい」「どっから見ても美脚すぎる」「足ほっそい！」「腹筋やばい」「こんな可愛い顔して腹筋割れてるのよ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「こんな可愛い顔して腹筋割れてるのよ」西野さんは、5枚の写真と2本の動画を公開。新曲『マジカルスターシャインメイクアップ☆』のミュージックビデオのオフショットです。「6変化」とあるように、6パターンの衣装に身を包んでいます。中には美しい太ももや腹筋が見えたショットも。抜群のスタイルが際立っています。
ミュージックビデオは12日より公開中同曲のミュージックビデオは、西野さんの公式YouTubeチャンネルにて12日より公開中です。記事執筆時点の14日現在、44万回以上再生されており、話題を呼んでいます。ぜひ音楽だけでなく、衣装やスタイルにも注目してみてくださいね。
