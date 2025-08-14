海外旅行におすすめだと思うゴールドカードランキング！ 2位「アメリカン・エキスプレス（R）・ゴールド・プリファード・カード」、1位は？
アドバイザーナビは、7月2〜9日の期間、全国20〜70代の男女210人を対象に、ゴールドカードの利用実態に関するアンケートを実施し、その中から海外旅行におすすめだと思うゴールドカードランキングを発表しました。
調査では、旅行保険や海外での利便性、空港ラウンジ利用などの特典を重視する傾向が見られました。
【16位までの全ランキング結果を見る】
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュース編集部の編集者。SNSトレンドやSEOライティングに強みがあり、旅行・カルチャー・エンタメを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が趣味。
(文:坂上 恵)
2位：アメリカン・エキスプレス（R）・ゴールド・プリファード・カード／18.1％2位は「アメリカン・エキスプレス（R）・ゴールド・プリファード・カード」でした。利用付帯の海外旅行傷害保険（最高1億円）や、国内主要空港ラウンジの無料利用、プライオリティ・パス年2回無料など、旅行関連の特典が充実しています。また、海外での「オーバーシーズ・アシスト」などサポートサービスも備えており、旅行頻度の高い利用者から高い支持を得ています。
1位：三井住友カード ゴールド（NL）／21.9％1位は「三井住友カード ゴールド（NL）」でした。年間100万円以上の利用で翌年度以降の年会費が永年無料になるほか、海外・国内旅行傷害保険（利用付帯、最高2000万円）や、世界各地で利用できるVisaブランドの国際的な加盟店網を備えています。さらに、対象店舗でのスマートフォンタッチ決済利用時には最大7％のポイント還元が受けられる特典もあり、日常使いから旅行まで幅広いシーンで活用できる1枚です。
