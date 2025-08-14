ADAM Audio¡¢Âå´±»³ ÄÕ²°½ñÅ¹¤Ë¤Æ¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡õ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¥·¥êー¥º¡Ömood¡×³«ºÅ¡¡Âè1²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö±Ç²è²»³Ú¡×
¡¡¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ù¥ë¥ê¥óÈ¯¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¥Ö¥é¥ó¥É ADAM Audio¤Ï¡¢8·î¤è¤ê¡Ö²»³Ú¤ÈÊë¤é¤·¤Î¿·¤·¤¤¤«¤¿¤Á¡×¤òÃµµá¤¹¤ë²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥·¥êー¥º¡Ömood¡×¤òÂå´±»³ ÄÕ²°½ñÅ¹¤È¶¦¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡Û¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ù¥ë¥ê¥óÈ¯¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¥Ö¥é¥ó¥É¡¢Âå´±»³ÄÕ²°½ñÅ¹¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡Ë
¡¡Âè1²ó¤Ï¡Ö±Ç²è²»³Ú¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Åìµþ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥é¥¸¥ª¡¦TSUBAKI FM¤ò¥¥å¥ìー¥¿ー¤Ë·Þ¤¨¡¢DJ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëSoundtrack Brothers¤È¶¦¤Ë8·î15Æü¤Ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢8·î22Æü¤Ë¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢15Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤ÇPOPUP¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥·¥êー¥º¡Ömood¡×¤Ï¡¢²»³Ú¤ÇËèÆü¤Î¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¡¢´¶³Ð¤äÊ·°Ïµ¤¤«¤é²»³Ú¤Ë½Ð²ñ¤¦¡¢Æ±¤¸¶õ´Ö¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Èµ¤Ê¬¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²»³Ú¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¡£8·î¤è¤êËè·î1²ó¡¢¥Æー¥Þ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é·×8²ó³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âå´±»³ ÄÕ²°½ñÅ¹¤Î3¥«½ê¤ò²ñ¾ì¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢POP UP¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç²»³Ú¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡2¹æ´Û2³¬Anjin¤Ç¤Ï¡¢¿©»ö¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤È¤â¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¡¢DJ¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¥¥å¥ìー¥¿ー¤¬¸·Áª¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò ADAM Audio ¤Î²»¶Á¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
¡¡3¹æ´Û2³¬SHARE LOUNGE¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡ÖSession¡×¤Ç¤Ï¡¢»¨»ï¡ØBRUTUS¡Ù¤È¶¦¤Ë¡¢¥¥å¥ìー¥¿ー¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢ÀìÌç²È¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£²»³Ú¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÊ¸²½¤äÊª¸ì¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¡¢¿·¤¿¤Ê¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¾ì¤À¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¡ØBRUTUS¡Ù¤Ç¤ÏÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¥Èー¥¯¤ÎÆâÍÆ¤òÂÐÃÌµ»ö¤È¤·¤ÆºÆ¹½À®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡1¹æ´Û2³¬ ²»³Ú¥Õ¥í¥¢¡ÊPOP UP¡Ë³Æ²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ì¥³ー¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎVDS ¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥ì¥³ー¥É¤È¡¢´ØÏ¢½ñÀÒ¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥³ー¥É¤ÏADAM Audio ¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤Ç»îÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë