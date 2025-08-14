◇第107回全国高校野球選手権大会（14日、甲子園球場）

全国高校野球選手権大会は14日、2回戦の3試合が行われました。

2022年夏の覇者・仙台育英（宮城）は、開星（島根）を下して3回戦に駒を進めました。1回表に先制を許しますが、その裏にヒット3本を集めると相手のミスも重なり逆転に成功。守備ではセカンドの有本豪琉選手（1年）とショートの砂涼人選手（1年）がグラブトスでダブルプレーを完成させる美技を見せるなど、試合を優位に進めました。投げては3回途中からリリーフした吉川陽大投手（3年）が9回まで投げ、開星打線の反撃を1点に封じました。

沖縄尚学（沖縄）は、鳴門（徳島）に勝利を収めました。2回に宜野座恵夢選手（3年）が先制タイムリー2ベースを放つと、9回にも満塁で2点タイムリーを放ってこの試合全打点をマーク。投げては新垣有絃投手（2年）と末吉良丞投手（2年）の完封リレーで鳴門打線にホームを踏ませませんでした。敗れた鳴門は沖縄尚学に並ぶ7安打を放ちましたが、最後まで得点を奪えませんでした。

甲子園春夏連覇を目指す横浜（神奈川）は、初出場の綾羽（滋賀）に逆転勝利しました。4回までリードを許す苦しい展開も、5回に織田翔希投手(2年)のタイムリーで同点とします。続く6回に相手のミスで2点を勝ち越して8回にも2点を加えると、このリードを織田投手と奥村頼人投手（3年）が最後まで守り切りました。なお、この日試合が予定されていた津田学園（三重）は広陵（広島）の辞退により2回戦不戦勝となり、17日に横浜と3回戦を戦います。

大会10日目を迎える15日は、2回戦の4試合が予定されています。花巻東（岩手）が東洋大姫路（兵庫）と、西日本短大付（福岡）が聖隷クリストファー（静岡）と対戦。佐賀北（佐賀）は明豊（大分）と、県岐阜商（岐阜）は東海大熊本星翔（熊本）との試合に臨みます。

▽14日の結果

〈2回戦〉

仙台育英（宮城）6-2開星（島根）

沖縄尚学（沖縄）3-0鳴門（徳島）

横浜（神奈川）5-1綾羽（滋賀）

▽15日の日程〈2回戦〉花巻東（岩手）vs東洋大姫路（兵庫）西日本短大付（福岡）vs聖隷クリストファー（静岡）佐賀北（佐賀）vs明豊（大分）県岐阜商（岐阜）vs東海大熊本星翔（熊本）