けさ鳥海山で登山をしていた男性が倒れ、防災ヘリで救助されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。

【写真を見る】「呼吸をしていない」鳥海山で登山をしていた男性の死亡確認 ヘリで救助、警察で身元の確認をすすめる（山形）

警察と消防によりますと、きょう午前８時４０分ごろ、鳥海山で登山をしていた人から「単独で登山をしていた男性が倒れている。呼吸をしていない」などと通報がありました。

通報者が発見した当初、男性は登山道でしゃがみ込み、意識がもうろうとした状態だったということです。

警察と消防が地上部隊とヘリを出して現場に向かい、午前１０時２０分ごろ県の消防防災ヘリ「もがみ」で男性を救助しましたが、男性は搬送先の病院で死亡が確認されました。

警察によりますと、死亡した男性は５０代後半だということです。男性が倒れていたのは、鳥海山の山頂小屋から南西におよそ６５０メートル付近の場所で、１人で登山していたとみられています。

警察が男性の死因や登山中の状況をなどを調べるとともに、身元の確認を急いでいます。

※画像 県消防防災航空隊 撮影動画より