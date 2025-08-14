元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが、自身のTikTokアカウントに投稿した動画が注目を集めています。

【写真を見る】【 辻希美・長女 】希空 「家帰るのが楽しみですぐ帰る」黒クロップドTシャツのおしゃれ部屋着姿でダンスを披露





動画には、ピンクがかった茶髪の希空さんが、黒のクロップド丈Tシャツと灰色のスェットパンツというシンプルながらスタイリッシュな部屋着姿で登場。希空さんが屋内でダンスを踊る様子が映し出されています。









屋内のアーチ型の廊下を背景に、希空さんが様々なポーズをとったり、軽快なステップで踊ったりする姿が映し出されています。壁には額縁に入った絵やインテリア小物が飾られた廊下も垣間見えます。







希空さんは両手を広げたり、カメラに向かって笑顔を見せたりと、リラックスした時間を楽しんでいる様子。長い爪に施された黄色がかった白色のネイルも印象的です。







希空さんは、「最近は家帰るのが楽しみですぐ帰る」のコメントと共に赤ちゃんの絵文字を添えています。8月8日に誕生したばかりの17歳年下の妹をかわいがっている様子がうかがえます。









希空さんのWEB上での注目は大きく、新しいインスタグラムのアカウントは、8月14日・15時00分現在、フォロワーが113.1万人。

YouTube「希空ちゃんネル」は、登録者数が67.8万人に達しています。



【担当：芸能情報ステーション】