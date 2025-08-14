元横綱・若乃花の花田虎上（まさる）氏の妻・花田倉実（くみ）さんが１４日までにＳＮＳを更新し、家族ショットを公開した。

インスタグラムを更新し、「Ｗｅ ｌｏｖｅ Ｄｉｓｎｅｙ 夏のディズニーに家族で行けるなんて」と。ディズニーリゾートを訪れたことを報告。「何事も勢いは大切ですね 姉妹２人で乗れるようになったので夫婦２人は途中から休憩→移動→休憩 ディズニーだとしてもフルで動くことが難しいお年 あんなに活動的だった自分がこうなるなんて 夢の国は暑い時でも夢の国 楽しかったー」と続け、家族４人でのショット披露した。

この投稿には「皆さんまたとても素敵な笑顔してますね 流石ディズニーですね」「夢の国に負けない花田家皆さまの笑顔 とっても素敵ですね」「めちゃ楽しそう そして、めちゃ可愛い」「ファミリーの笑顔が輝いていますね」「羨ましい」などの声が寄せられている。

虎上氏は前妻のＭｉｅｋｏ（元・花田美恵子）と１９９４年に結婚し、４人の子供を授かるも２００７年に離婚。翌年に９歳年下の倉実さんと再婚し、２人の娘が誕生した。