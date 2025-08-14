花田倉実さんのインスタグラム（＠ｋｕｍｉｈａｎａｄａ）より

写真拡大

　元横綱・若乃花の花田虎上（まさる）氏の妻・花田倉実（くみ）さんが１４日までにＳＮＳを更新し、家族ショットを公開した。

　インスタグラムを更新し、「Ｗｅ　ｌｏｖｅ　Ｄｉｓｎｅｙ　夏のディズニーに家族で行けるなんて」と。ディズニーリゾートを訪れたことを報告。「何事も勢いは大切ですね　姉妹２人で乗れるようになったので夫婦２人は途中から休憩→移動→休憩　ディズニーだとしてもフルで動くことが難しいお年　あんなに活動的だった自分がこうなるなんて　夢の国は暑い時でも夢の国　楽しかったー」と続け、家族４人でのショット披露した。

　この投稿には「皆さんまたとても素敵な笑顔してますね　流石ディズニーですね」「夢の国に負けない花田家皆さまの笑顔　とっても素敵ですね」「めちゃ楽しそう　そして、めちゃ可愛い」「ファミリーの笑顔が輝いていますね」「羨ましい」などの声が寄せられている。

　虎上氏は前妻のＭｉｅｋｏ（元・花田美恵子）と１９９４年に結婚し、４人の子供を授かるも２００７年に離婚。翌年に９歳年下の倉実さんと再婚し、２人の娘が誕生した。