全日本プロレスは１４日、東京・飯田橋のホテルメトロポリタン エドモントで「第１２回 王道トーナメント」（開幕戦・２４日、後楽園ホール）の記者会見を開催した。

無差別級のトーナメントで最強を決める大会。今年は昨年の覇者の綾部蓮、三冠ヘビー級王者・斉藤ジュンら１６選手が参戦。２４日の後楽園ホールで開幕し、９月１５日に後楽園で準決勝、決勝戦を行い優勝を争う。

６月いっぱいで大日本プロレスを退団した初出場でフリーの関本大介は「フリーランスになって初めてトーナメント戦に出場します。必ずトーナメントを制してパワーでこのプロレス界を突き進んでいきたいと思います」と宣言した。さらに「トーナメントに出場した記憶がないんで楽しみです」と掲げ「優勝したらベルトを取りたいですよね。チャンピオンを目指すのがプロレスラーなんで」と斉藤ジュンの三冠王座挑戦を見据えていた。

１回戦で対戦する土井成樹は「俺個人の勝負。一発勝負なんで年齢、ジュニアもヘビーも関係なく１回戦から突っ込んでいきます。小細工なしで行きたいと思います」と覚悟を明かした。

◆王道トーナメント１回戦（すべて時間無制限１本勝負）

▼８・２４ 後楽園ホール

ミスター斉藤”土井成樹 ｖｓ 関本大介

宮原健斗 ｖｓ 真霜拳號

青柳優馬 ｖｓ 野村直矢

▼８・３０ 島根・くにびきメッセ 大展示場（松江）

芦野祥太郎 ｖｓ デイビーボーイ・スミスＪｒ．

鈴木秀樹 ｖｓ オデッセイ

▼８・３１ 兵庫・神戸サンボーホール

本田竜輝 ｖｓ 羆嵐

大森北斗 ｖｓ ザイオン

斉藤ジュン ｖｓ 綾部蓮