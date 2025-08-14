全日本プロレスは１４日、東京・飯田橋のホテルメトロポリタン エドモントで「第１２回 王道トーナメント」（開幕戦・２４日、後楽園ホール）の記者会見を開催した。

無差別級のトーナメントで最強を決める大会。今年は昨年の覇者の綾部蓮、三冠ヘビー級王者・斉藤ジュンら１６選手が参戦。２４日の後楽園ホールで開幕し、９月１５日に後楽園で準決勝、決勝戦を行い優勝を争う。

１２年連続１２度目出場で過去２度制覇している宮原健斗は「もちろん優勝」と３年ぶりの制覇を宣言し「２度優勝しているのは、このメンバーの中に俺しかいない。俺が戦い方をよく知っている」と自信を見せた。

さらに最多優勝は３度の諏訪魔だが「宮原健斗が歴史を塗り替えた方が美しいと思うんで優勝して記録も宮原健斗にしたいと思います」とタイ記録を樹立し三冠挑戦を見据えた。

１回戦で対戦する世界タッグ王者の真霜拳號は「１回戦から決勝のつもりで臨まないとキツイ。どうやって倒すか…どうやって攻略するか…今から考えています」と引き締めていた。

◆王道トーナメント１回戦（すべて時間無制限１本勝負）

▼８・２４ 後楽園ホール

ミスター斉藤”土井成樹 ｖｓ 関本大介

宮原健斗 ｖｓ 真霜拳號

青柳優馬 ｖｓ 野村直矢

▼８・３０ 島根・くにびきメッセ 大展示場（松江）

芦野祥太郎 ｖｓ デイビーボーイ・スミスＪｒ．

鈴木秀樹 ｖｓ オデッセイ

▼８・３１ 兵庫・神戸サンボーホール

本田竜輝 ｖｓ 羆嵐

大森北斗 ｖｓ ザイオン

斉藤ジュン ｖｓ 綾部蓮