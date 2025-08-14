眉山鳳仙花の細部。（組み合わせ写真、成都＝新華社配信）

【新華社成都8月14日】中国四川省生態環境庁はこのほど、同省生態環境監測総ステーション、四川師範大学などの研究者が同省眉山市の生態系品質サンプリング地で行ったモニタリング中に、未知のツリフネソウ属植物を発見したと明らかにした。研究者は、形態比較、DNA抽出・配列決定を経て同種が新種であることを確認し、発見地の同市にちなんで「眉山鳳仙花」（Impatiens meishanensis）と命名した。関連の研究成果は植物分類学の国際学術誌「PhytoKeys」に掲載された。世界のツリフネソウ属植物に新たな種が加わったことになる。

眉山鳳仙花の株全体。（成都＝新華社配信）

眉山鳳仙花は多年生草本で、草丈は40〜80センチ、花は大きく、長さ約4センチ、薄紫色で独特の鮮やかな光沢があり、表面は滑らか。標高約1990メートルの山間の小道沿いにある湿った岩石土壌に生育していた。現在、同市洪雅県瓦屋山風景名勝区に分布していることが確認されている。

同種の発見は、地域の植物の生態適応メカニズムと遺伝的多様性の研究に重要な価値があり、また生態系保護活動の成果を直接的に示しており、地域の生物多様性保護、生態系保護・修復、生態系の多様性、安定性、持続性の向上に重要な意義がある。（記者/康錦謙）